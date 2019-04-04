Son Dakika Haberleri: Türksat'ın Desteğiyle Genç Girişimcilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Türksat'ın Desteğiyle Genç Girişimcilere Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

14 dakika önce

Genç girişimcilerin projelerine başlarken karşılaştıkları zorluklarla ilgili fikir, tavsiye ve danışmanlık hizmeti vermek üzere geliştirilen "eksperin.com" platformu, Türksat'ın desteğiyle girişimcilere on-line danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

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Genç girişimcilerin projelerine başlarken karşılaştıkları zorluklarla ilgili fikir, tavsiye ve danışmanlık hizmeti vermek üzere geliştirilen "eksperin.com" platformu, Türksat'ın desteğiyle girişimcilere on-line danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Geliştirilen sistemle girişimciler, "eksperin.com" üzerinden teknoloji, dijital pazarlama, yatırımcı sunumu, vergi-muhasebe, satış-pazarlama ve finans gibi konularda sektörel uzmanlardan on-line danışmanlık hizmeti alabilecekler.

Şimdilik Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle TechAnkara Proje Pazarı 2019'da ilk 100'de yer alan girişimcilere özel olarak sunulan hizmetin, ilerleyen dönemlerde tüm girişimcilerin kullanımına uygun hale getirilerek daha çok kişiye ulaşması hedefleniyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:33 Kaynak: İHA

Genç, Türksat, Güncel
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