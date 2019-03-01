Son Dakika Haberleri: Türksat'ın "Model Uydu Yarışması"Nda Başvuru Süresi Uzatıldı

Türksat'ın "Model Uydu Yarışması"Nda Başvuru Süresi Uzatıldı

37 dakika önce

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle üniversite öğrencileri için düzenlenen "Model Uydu Yarışması"nın başvuru süresi, yoğun talep üzerine uzatıldı.

Türksat'ın
Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle üniversite öğrencileri için düzenlenen "Model Uydu Yarışması"nın başvuru süresi, yoğun talep üzerine uzatıldı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, 4'üncüsü düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından "www.modeluydu.org" internet adresinden 10 Mart 'a kadar başvuru yapabilecek.

Yarışma 6 farklı etapta gerçekleştirilecek. Uçuşları da içeren final etabı, 17-22 Eylül'de Teknofest etkinliğinde yapılacak ve birinci olacak takıma 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:05 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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