Türksat, IT Forum Turkey'de yer alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türksat, IT Forum Turkey'de yer alacak - Son Dakika

Türksat, IT Forum Turkey'de yer alacak

6 saat önce

Türksat, teknoloji alanındaki son gelişmelerin 'CxO' başlığı altında değerlendirileceği IT Forum Turkey etkinliğine katılacak.

Türksat, IT Forum Turkey'de yer alacak, System.String[]

Türksat, teknoloji alanındaki son gelişmelerin 'CxO' başlığı altında değerlendirileceği IT Forum Turkey etkinliğine katılacak.


Teknoloji alanındaki son gelişmelerin 'CxO' başlığı altında değerlendirileceği IT Forum Turkey etkinliği, 3 Mart 2020 tarihinde Türksat A.Ş.'nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşecek. Teknoloji dünyasının lider kuruluşları tarafından sunulan en yeni uygulamaların katılımcılarla buluşturulacağı etkinlikte, Türksat da bilişim alanında sağladığı hizmetleri teknoloji meraklılarının beğenisine sunacak. Ayrıca, büyük veri, yapay zeka, akıllı şehir, bulut bilişim ve endüstri 4.0 konularında bilişim sektöründen temsilcilerle Türksat standında B2B görüşmeler yapılacak. - ANKARA

İstanbul, Türksat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:08 Kaynak: İHA
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