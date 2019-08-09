Son Dakika Haberleri: Türksat Kablo'dan bayram promosyonu
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Türksat Kablo'dan bayram promosyonu

1 saat önce

TÜRKSAT Kablo, kablo TV kullanıcılarına Kurban Bayramı süresince, tüm kanallardaki yayınları şifresiz izleme olanağı sunacak.

Türksat Kablo'dan bayram promosyonu, System.String[]
TÜRKSAT Kablo, kablo TV kullanıcılarına Kurban Bayramı süresince, tüm kanallardaki yayınları şifresiz izleme olanağı sunacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kablo TV hizmetinden yararlananlar, 11-14 Ağustos tarihleri arasında tüm kanalları şifresiz izleyebilecek.
Kurban Bayramı, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:36 Kaynak: AA
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