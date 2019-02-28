Son Dakika Haberleri: Türksat Kablo'dan Yeni Kampanyalar

Türksat Kablo'dan Yeni Kampanyalar

2 saat önce

Türkiye'nin lider kablo operatörü Türksat Kablo, kampanyaları ile yüzleri güldürüyor.

Türksat Kablo'dan Yeni Kampanyalar, System.String[]
Türkiye'nin lider kablo operatörü Türksat Kablo, kampanyaları ile yüzleri güldürüyor.

"Hepsi Bir Arada" kampanyası kapsamında müşteriler, 100 Mbps akıllı sınırsız Kablonet, Kablo TV Üst Paket, Analog Kablo TV, Altın Sinema Paketi, National Geographic Paketi, Filmbox Live Paketi, Kablo Ses Her Yöne 50 Dakika Paketi ve interaktif kutu kiralama hizmetine 24 ay taahhüt karşılığında sadece 99,99 TL'ye ya da 12 ay taahhütle sadece 109,99 TL'ye abone olabilecek. Ayrıca müşterilerden Kablonet ve Kablo TV aktivasyon ücreti alınmıyor.

"Docsis 2.0 Devam Kampanyası" ile de Kablo TV Giriş Paketi, Analog Kablo TV ve 10 Mbps 50 GB kotalı (Duran kotalı) tarifesini 24 ay taahhütle 40,99 TL'ye müşterilere sunuluyor. Üstelik ilk ay Üst Paket ve Altın Sinema Paketi şifresiz olarak sunulacak.

Avantajlı kampanya ve cazip fiyatlarıyla Türksat Kablo, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda tüm hanelere 100 Mbps'lik yüksek hızda ekonomik internet hizmeti sunmayı amaçlıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:12 Kaynak: İHA

Türkiye, TV, Türksat, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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