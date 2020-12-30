Türksat Kablo'dan yeni yıl promosyonu

Türksat Kablo, KabloTV hizmeti Giriş Paket, Temel Paket ve Üst Paket tarifelerindeki tüm müşterileri için yeni yılda FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz olarak yayına açacağını duyurdu.

Türksat Kablo, KabloTV hizmeti Giriş Paket, Temel Paket ve Üst Paket tarifelerindeki tüm müşterileri için yeni yılda FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz olarak yayına açacağını duyurdu. Türksat Kablo, KabloTV hizmeti Giriş Paket, Temel Paket ve Üst Paket tarifelerindeki tüm müşterileri için yeni yılda FilmboxLive, Nat-Geo+, beIN Sport Paketi dışındaki tüm kanalları şifresiz olarak yayına açıyor. Müşterilerin iletişim araçlarını daha rahat kullanabilmeleri amacıyla yapılan promosyon, 1 Ocak 2021 tarihinde başlangıç saati 00.00, bitiş saati 23.59 olacak şekilde gerçekleştirilecek. - ANKARA

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