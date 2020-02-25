Türksat Kablo'dan

Türksat Kablo, 24 ve 12 ay taahhütlü seçenekleriyle "Yok Yok Kampanyası"nı müşterilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kampanya kapsamında müşteriler, 100 Mbps Akıllı Sınırsız Kablonet, Kablo TV Üst Paket+Analog KabloTV'ye, Altın Sinema Paketi'ne, Nat-Geo Paketi'ne, Filmbox Live Paketi'ne, Premium Spor Paketi'ne, Kablo Bulut 25 GB hizmetine, Kabloses Her Yöne 50 Dakika Paketi'ne ve İnteraktif Kutu Kiralama hizmetine abone olabilecek.

Kampanyadan 12 ay taahhütle faydalanmak isteyenler, her şey dahil ayda sadece 134,99 liraya, 24 ay taahhütle faydalanmak isteyenler ise 124,99 liraya abone olabilecek. Ayrıca müşterilerden Kablonet ve Kablo TV aktivasyon ücreti alınmayacak.