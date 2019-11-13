Son Dakika Haberleri: Türksat, Kamu Bilişim Zirvesi'ne katılacak
Son Dakika Güncel Türksat, Kamu Bilişim Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika

Türksat, Kamu Bilişim Zirvesi'ne katılacak

6 saat önce

Kamuda bilişim üzerine çalışan yöneticilerin ve karar vericilerin tecrübelerini paylaştığı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi verdiği Kamu Bilişim Zirvesi, 14-17 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek.

Türksat, Kamu Bilişim Zirvesi'ne katılacak, System.String[]

Kamuda bilişim üzerine çalışan yöneticilerin ve karar vericilerin tecrübelerini paylaştığı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi verdiği Kamu Bilişim Zirvesi, 14-17 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek.


"Kamuda sayısal dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilecek zirveye Türksat 'Bronz Sponsor' olarak destek verecek. "Özel Sektör Gözüyle Dijital Dönüşüm" adlı panelin moderatörlüğünü Türksat Genel Müdürü Cenk Şen yapacak. 11. Kalkınma Planı ve 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği konulu genelgenin de ele alınacağı zirve, kamudan üst düzey yöneticiler ve uzman personeller ile özel sektörden liderlerin katılımıyla gerçekleşecek. - ANKARA

Bilişim Zirvesi, Antalya, Türksat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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