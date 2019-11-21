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Türksat, Mobilefest İstanbul Fuarında

6 saat önce

Türksat, Türkiye'nin ilk mobil uygulama fuarı olan Mobilefest İstanbul'a katıldı.

Türksat, Mobilefest İstanbul Fuarında, System.String[]

Türksat, Türkiye'nin ilk mobil uygulama fuarı olan Mobilefest İstanbul'a katıldı.


Türkiye'nin ilk mobil uygulama fuarı Mobilefest İstanbul, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde mobil uygulama alanındaki profesyoneller ile girişimcilerin bir araya gelmesiyle 21 Kasım'da başladı. Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı etkinliğe Türksat da Kablo Mobil, Kablo Web TV, Kablo Bulut, e-Devlet Kapısı ve BELGENET uygulamalarıyla teknoloji meraklılarının karşısına çıktı. Kamu kesimi ile özel sektörün dahil olduğu, Türkiye'deki mobil uygulama ekosisteminin tüm bileşenlerinin masaya yatırılacağı etkinlik 24 Kasım'a kadar sürecek. - ANKARA

İstanbul, Avrasya, Türkiye, Türksat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:42 Kaynak: İHA
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