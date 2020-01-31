TÜRKSAT Model Uydu Yarışması başlıyor - Son Dakika
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TÜRKSAT Model Uydu Yarışması başlıyor

7 saat önce

Üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirilen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması, bu yıl 5. kez düzenlenecek.

TÜRKSAT Model Uydu Yarışması başlıyor, System.String[]

Üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirilen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması, bu yıl 5. kez düzenlenecek.

TÜRSAT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmanın takvimi belli oldu.

Organizasyona katılmak isteyen takımlar, 28 Şubat saat 23.59'a kadar "https://modeluydu.turksat.com.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

TEKNOFEST kapsamında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen yarışma, 7 etaptan oluşacak.

Başarı gösteren takımların ödülleri, 22-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST etkinliğinde verilecek.

Yarışma, lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasında büyük ilgi görüyor. Öğrenciler için teorik bilgiyi pratiğe çevirme, farklı disiplinler arası etkileşim, uydu ve uzay alanında farkındalık oluşturulması gibi imkanlar sağlayan etkinliğe bu yıl rekor sayıda öğrencinin başvurusu bekleniyor.

28 Şubat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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