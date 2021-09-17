Türksat Model Uydu Yarışması'nda final yarın yapılacak

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle 6'ncısı düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nda final yarın gerçekleştirilecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, yarın Aksaray Hisar Atış Alanı'nda düzenlenecek uçuş etabıyla gerçek bir uydunun yapım aşamasını tamamlayan genç mühendisler, fırlatılış ve çift yönlü haberleşme bölümlerini de sonuçlandırarak birincilik için yarışacak.

5 yıldır başarıyla düzenlenen ve yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Türksat Model Uydu Yarışması'nda uçuş etabı ilk olarak "drone"lar yardımıyla yapılırken geçen yıl model uyduların roketlerle fırlatılmasına sahne olmuştu.

Birçok görev ifa edecek model uydulara bu yıl da yeni görevler eklendi. Bu yılki yarışlarda model uyduların taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra 10 saniye askıda kalarak irtifasını sabitleyeceği "bonus görevi" ve uydunun görünürlüğünün artırılması amacıyla atmosferde takibinin net bir şekilde yapılması için "sis kapsülünü aktifleştirme" yarışmacıların ilk kez deneyimleyeceği yeni görevler olacak.

Ayrıca bu yıl model uyduların inişi sırasında 8 sensörden alınan telemetri verileri ve görüntü verisinin de anlık yer istasyonuna aktarılması ve aktarılan verilerin komuta kontrol bilgisayar ara yüzünde grafiksel görselleştirmesi de istenecek.

İlk defa 2016 yılında 3 takım 18 kişiyle başlayan süreç, 2020 yılında 149 başvuruyla yaklaşık 900 kişiye ulaşan bir yarışmaya dönüştü. Bu yıl ise bu sayı pandemi koşullarına karşın 109, katılımcı sayısı ise 800 oldu.

Türksat Model Uydu Yarışması'na üniversite öğrencilerinin ilgisi her sene katlanarak artarken kıyasıya bir rekabete ve büyük bir heyecana sahne olması beklenen Model Uydu Yarışması, Türksat Tanıtım ve Türksat Youtube kanallarından takipçilerine ulaştırılacak.

Birinci olan takım üyelerine 40 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye 20 bin lira ödül verilecek yarışmayla öğrencilerin diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendislerle iletişim imkanı bulması, uydu ve uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.