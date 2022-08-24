TÜRKSAT Model Uydu Yarışması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tuz Gölü'nde TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda konuştu. (2)
Kaynak: AA
Adil Karaismailoğlu, Tuz Gölü, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Karaismailoğlu: '5G teknolojisini de yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz' - Son Dakika
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