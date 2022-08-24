Karaismailoğlu: "5G teknolojisini de yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz" - Son Dakika
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Karaismailoğlu: "5G teknolojisini de yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz"

24.08.2022 13:43
Karaismailoğlu: "5G teknolojisini de yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz"

TÜRKSAT Model Uydu Yarışması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tuz Gölü'nde TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda konuştu.

TÜRKSAT Model Uydu Yarışması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması KONYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tuz Gölü'nde TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda konuştu. (2)

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Tuz Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu: '5G teknolojisini de yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz' - Son Dakika

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