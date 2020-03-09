Türksat, Satellite 2020'ye katılıyor - Son Dakika
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Türksat, Satellite 2020'ye katılıyor

6 saat önce

Türksat A.Ş., dünyanın en önemli uydu iletişimi etkinliklerinden biri olan Satellite 2020 Fuarı'na katılacak.

Türksat, Satellite 2020'ye katılıyor, System.String[]

Türksat A.Ş., dünyanın en önemli uydu iletişimi etkinliklerinden biri olan Satellite 2020 Fuarı'na katılacak.


Yarın ABD'nin başkenti Washington'da kapılarını açacak Satellite 2020'ye Türksat, bu yıl STM, TUSAŞ ve Profen firmaları ile birlikte katılacak. Türksat, fuarda 1914 numaralı stantla yerini alacak.


Fuarda Türksat'ın uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlere yönelik tanıtımın yanı sıra, yeni haberleşme uyduları Türksat 5A ve Türksat 5B ile ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirilecek.


Program kapsamında Türksat, hedef pazarındaki etkinliğini artırmayı ve yeni pazarlara açılarak, faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimini yeni projelerle ülke sınırları dışına taşımayı planlıyor.


Fuar kapsamında Türksat tarafından üretilen ve hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet olanağı sağlayan SOTM (Satcom On The Move) anteni de Türksat standında sergilenecek. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türksat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
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