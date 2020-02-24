Türksat, Siber Güvenlik Platformu'na iletişim desteği verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türksat, Siber Güvenlik Platformu'na iletişim desteği verecek - Son Dakika

Türksat, Siber Güvenlik Platformu'na iletişim desteği verecek

6 saat önce

Türksat, 7'ncisi düzenlenecek olan "Siber Güvenlik Platformu" etkinliğine iletişim desteği verecek.

Türksat, Siber Güvenlik Platformu'na iletişim desteği verecek, System.String[]

Türksat, 7'ncisi düzenlenecek olan "Siber Güvenlik Platformu" etkinliğine iletişim desteği verecek.


Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından düzenlenecek "7. Siber Güvenlik Platformu" etkinliği, 25 Şubat'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konferans salonunda gerçekleştirilecek. Türksat Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörlüğü uzman personeli H. Kemal Taşkın'ın da "Kurumsal Ortamlarda Mobil Cihaz Yönetimi ve Güvenliği" başlığıyla bir sunum yapacağı etkinlik, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.


Kamuda siber güvenlik konusunda farkındalığı artırmak, kritik bilgi altyapılarının korunmasına katkıda bulunmak, tüm kurum ve kuruluşlarla siber güvenlikle ilgili teknik, bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla düzenlenen etkinliğe sektör temsilcilerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - ANKARA

Türksat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki ücretli tuvaletler tepki çekiyor
Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:48:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türksat, Siber Güvenlik Platformu'na iletişim desteği verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]