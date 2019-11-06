Son Dakika Haberleri: Türksat'tan 36. Ulusal Bilişim Kurultayı'na destek
Son Dakika Güncel Türksat'tan 36. Ulusal Bilişim Kurultayı'na destek

Türksat'tan 36. Ulusal Bilişim Kurultayı'na destek

7 saat önce

Türksat, 36. Ulusal Bilişim Kurultayı'na iletişim desteği verecek.

Türksat'tan 36. Ulusal Bilişim Kurultayı'na destek, System.String[]

Türksat, 36. Ulusal Bilişim Kurultayı'na iletişim desteği verecek.


Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 36. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim 2019), 6-7 Kasım tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirilecek. Türksat'ın iletişim desteği vereceği kurultay, "Güvenli Dijital Gelecek Yapay Zeka" temasıyla düzenlenecek. Yurt içinden ve yurt dışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultaya kamu kesimi ile özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler ile girişimciler katılım sağlayacak. - ANKARA

Türkiye, Türksat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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