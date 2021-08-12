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Türksat'tan Dünya Motokros Şampiyonası "MXGP 2021 of TURKEY"e iletişim desteği - Son Dakika

Türksat'tan Dünya Motokros Şampiyonası "MXGP 2021 of TURKEY"e iletişim desteği

12.08.2021 13:12
Türksat'tan Dünya Motokros Şampiyonası

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek "Dünya Motokros Şampiyonası MXGP 2021 of TURKEY ve Afyon Motosiklet Festivali"nin iletişim sponsoru Türksat AŞ oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 1-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek "Dünya Motokros Şampiyonası MXGP 2021 of TURKEY ve Afyon Motosiklet Festivali"nin iletişim sponsoru Türksat AŞ oldu.

Türksat Ahmet Özsoy Binası Toplantı Salonu'nda, iletişim desteği anlaşmasının imzalanması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye'de özellikle motokros gibi hız ve cesaret gerektiren sporlara olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti. Ertok, "Türkiye'nin uydu, bilişim ve kablo hizmetlerinde öncü kurumu olan Türksat, yalnızca kendi hizmet alanlarında faaliyet gösteren kurum ve etkinliklere değil, sosyal sorumluluk bilincinin temas ettiği her alana destek olma motivasyonunu samimiyetle taşımaktadır. Bireysel enerjinin yönlendiği en nezih alan olan spor faaliyetlerinin sağlıklı toplumsal enerjinin kaynağı olduğu gerçeğine inanan bir kurum olarak spora destek olmanın bir ödev olduğunu düşünüyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz destek anlaşmamızla bu ödevi yerine getirecek olmanın gönül rahatlığını da yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertok, Türkiye'nin aydınlık yarınlara bilimde ve sanatta olduğu gibi sporda gösterilen başarılarla ulaşacağına dikkati çekerek, bu anlayışın, spor alanında emek verenlerin motivasyonunu artırdığını, başarılarını perçinlediğini belirtti.

Sporcuların başarısı artıkça, Türkiye'nin de prestijinin arttığına değinen Ertok, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bunun en güzel örneği. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye ayağı da bu noktada büyük önem taşıyor. Motokros gibi dünyada izleyici kitlesi ve seyir zevki yüksek sporların turnuvalarının vatandaşlarımıza canlı yayınlarla ulaştırılmasıyla insanımızın spora olan farkındalığı ve ilgisi de artıyor. Biz de Türksat olarak Dünya Motokros Şampiyonası'nı 180 ülkede 3 milyarı aşkın izleyiciye Türksat uyduları üzerinden ulaştırabilecek olmanın mutluğunu yaşıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Yayınlar 180 ülkeye gerçekleştirilecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise çok büyük işler yapmanın hayali ile şampiyonayı Türkiye'ye getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız organizasyonlarla dünya arenasında İstiklal Marşı'nı okutan yetiştirdiğimiz sporcularla sınırları aşıyoruz. 180 ülkeye yapılacak yayınlarla ülkemizin her türlü özelliği ve güzelliği ile yansıtılacağını ve yaşatılacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın desteğiyle taçlanan bu organizasyonda alanında bir numara olan Türksat ile çalışma şansını da bulduk. Ülkemiz adına güzel şeyler yapmak adına bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Bu anlamda 3 milyarı aşkın insana bu organizasyonu ulaştıracak olan Türksat'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de şampiyonayı bu yıl da Afyonkarahisar'da gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, bugün konaklamada 27 bin yatak kapasitesi ile Afyonkarahisar'ın Türkiye'deki en fazla yatak kapasitesine sahip ilk 5 şehirden biri olduğuna dikkati çekti.

Bu anlamda sporun tüm dallarındaki organizasyonlar için çok büyük konaklama ve spor komplekslerinin olduğunu ifade eden Çiçek, bu şampiyonanın da 3 milyar kişiye ulaşmasının Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin tanıtılması için çok önemli olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de "Afyonkarahisar, birçok özelliği ile kendini ön plan çıkarmış bir şehir. Sporda da öncü olduğumuzu iddia ediyorum. Umarız bu organizasyon dünyanın en iyi pistine sahip ilimizde gerçek bir festival olacak. Türksat'ın yardımıyla daha geniş bir alana ulaşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

5 yarış aynı anda yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında dünya ve Avrupa klasmanında Dünya Büyükler Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2), Avrupa Motokros Şampiyonası (MX2T) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (MXOPEN) olmak üzere 5 yarış aynı anda yapılacak.

Türkiye'de yapılacak yarışlara Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi fabrika takımlarının da olduğu 25'i aşkın takımla 150'ye yakın yarışçının katılması bekleniyor.

Türksat'tan Dünya Motokros Şampiyonası MXGP 2021 of TURKEY e iletişim desteği
Türksat'tan Dünya Motokros Şampiyonası MXGP 2021 of TURKEY e iletişim desteği
Türksat'tan Dünya Motokros Şampiyonası MXGP 2021 of TURKEY e iletişim desteği
Türksat'tan Dünya Motokros Şampiyonası MXGP 2021 of TURKEY e iletişim desteği
Türksat'tan Dünya Motokros Şampiyonası MXGP 2021 of TURKEY e iletişim desteği

Karahisar, Türkiye, Türksat, Turkey, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türksat'tan Dünya Motokros Şampiyonası 'MXGP 2021 of TURKEY'e iletişim desteği - Son Dakika Ekonomi


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