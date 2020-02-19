Türksat'tan Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'ne destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türksat'tan Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'ne destek - Son Dakika Ekonomi

Türksat'tan Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'ne destek

6 saat önce

Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nin üçüncüsü, Türksat desteğiyle yarın gerçekleştirilecek.

Türksat'tan Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'ne destek, System.String[]

Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nin üçüncüsü, Türksat desteğiyle yarın gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, zirve, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda gerçekleştirilecek ve "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen'in davetli konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, "Kamuda Siber Güvenlik Stratejileri", "Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik: Yapay Zeka ve Kayıt Zinciri", "Küreselleşmede Veri Güvenliği" oturumları düzenlenecek.

Yarın yapılacak etkinlikte, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik konular teknoloji, süreç, insan, toplum ve hukuki boyutlarıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri, siber güvenlik uzmanları ile öğrenciler tarafından tartışılacak.

Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davutoğlu cephesinden İmamoğlu'nu zora sokan düzenlemeye sert tepki: Vatandaşı cezalandırıyorlar
Murat Uysal'lı Merkez Bankası 7 ayda 1.325 baz puan faiz indirdi İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil Medya imparatoru ABD Başkanı seçilirse Bloomberg'ü satacak

Son Dakika Haberleri
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli'den flaş Cem Yılmaz hamlesi!
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:50:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türksat'tan Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'ne destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]