Türksat'tan "Siber Güvenlik Platformu" etkinliğine iletişim desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türksat'tan 'Siber Güvenlik Platformu' etkinliğine iletişim desteği - Son Dakika Ekonomi

Türksat'tan "Siber Güvenlik Platformu" etkinliğine iletişim desteği

6 saat önce

Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Siber Güvenlik Platformu" etkinliği, Türksat Tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.

Türksat'tan

Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Siber Güvenlik Platformu" etkinliği, Türksat Tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) yarın gerçekleştirilecek etkinlikte, Türksat Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörlüğü uzman personeli Kemal Taşkın "Kurumsal Ortamlarda Mobil Cihaz Yönetimi ve Güvenliği" başlıklı sunum yapacak.

Kamuda siber güvenlik konusunda farkındalığı artırmak, kritik bilgi altyapılarının korunmasına katkıda bulunmak, kurum ve kuruluşlarla siber güvenliğe ilişkin teknik ve bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından düzenlenen 7'nci Siber Güvenlik Platformu etkinliği "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.

Etkinliğe sektör temsilcilerinin yoğun katılımı bekleniyor.

Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki ücretli tuvaletler tepki çekiyor
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Türkiye'nin öncü firmalarından Dizayn Grup, konkordato sürecinden çıktı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:29:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türksat'tan "Siber Güvenlik Platformu" etkinliğine iletişim desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]