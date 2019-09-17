Son Dakika Haberleri: Türksat'tan TEKNOFEST'te "8K" çekim
Son Dakika Ekonomi Haber

Türksat'tan TEKNOFEST'te "8K" çekim

4 dakika önce

Türksat tarafından, bugün başlayan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenecek milli ürünler ve teknolojilerle yapılacak gösterilerin çekimi yaklaşık 33 milyon piksellik ultra HD 8K kalitesiyle gerçekleştirilecek.

Türksat'tan TEKNOFEST'te

Türksat tarafından, bugün başlayan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenecek milli ürünler ve teknolojilerle yapılacak gösterilerin çekimi yaklaşık 33 milyon piksellik ultra HD 8K kalitesiyle gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST İstanbul'da sergilenecek milli ürünler ve milli teknolojiler, 7680x4320 çözünürlüğe sahip dünyadaki en yüksek yayın formatıyla kayıt altına alınacak.

Katılım sağlanan yurt içi ve yurt dışı etkinliklerle fuarlarda çok yüksek kalitede çekilmiş bu görüntüler ziyaretçilere sunularak, Türkiye'nin milli teknolojilerinin tanıtımına katkı sağlanacak.

Ultra HD 8K çekim, festivalin son 2 gününde gerçekleştirilecek. Bugün başlayan TEKNOFEST İstanbul, 22 Eylül'de sona erecek.

İstanbul, Türksat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar için hesap zamanı! Hakim karşısına çıkıyor
İstanbul'da kaçak yapı tespit çalışması başlatıldı Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Teknofest'19 kapılarını açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 10:43:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türksat'tan TEKNOFEST'te "8K" çekim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]