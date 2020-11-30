Türksat, "Teknoloji Kaptanları Yarışması"nda 4 ödül kazandı - Son Dakika

Türksat, "Teknoloji Kaptanları Yarışması"nda 4 ödül kazandı

30.11.2020 15:31
Türksat,

Türksat, BTHaber tarafından düzenlenen Teknoloji Kaptanları Yarışması'nda, 3 kategoride 4 ödül kazandı.

Türksat, BTHaber tarafından düzenlenen Teknoloji Kaptanları Yarışması'nda, 3 kategoride 4 ödül kazandı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamada, BTHaber tarafından organize edilen, 35 farklı firmadan 61 projenin yarıştığı, şirketlerin farklı iş süreçleri için geliştirdikleri proje ve uygulamaların 6 farklı kategoride değerlendirildiği "Teknoloji Kaptanları Yarışması"nın sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

Türksat'ın 3 farklı kategoride 4 ödül birden aldığı belirtilen açıklamada, Türksat Kablo Bilgi Sistemleri Direktörlüğü tarafından geliştirilen KAYS (Kablo Anket Yönetim Sistemi) Projesi'nin "Müşteri ile Etkileşim" kategorisinde birincilik, MDS (Kablo Müşteri Deneyim Yönetim Sistemi) Projesi'nin "Maliyet İyileştirme" kategorisinde ikincilik, pg_ddm ve MDS projelerinin "Operasyonel Yetkinlik" kategorisinde üçüncülük ödüllerine layık görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şirketin müşteri memnuniyetine gösterdiği öneme dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Türksat olarak bundan sonra da müşteri memnuniyetinde sınır olmadığı bilinciyle müşterilerimizi en iyi şekilde anlamak ve hizmet kalitemizi artırmak üzere yenilikçi teknolojiler geliştirme hedefiyle sektördeki ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan iş süreçlerinin teknolojiyle buluşmasına yönelik çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz."

Yetkinlik, Organize, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türksat, 'Teknoloji Kaptanları Yarışması'nda 4 ödül kazandı - Son Dakika Ekonomi


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