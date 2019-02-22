Son Dakika Haberleri: Türksat, Tssk 6. Proje Pazarı Etkinliğine Katılacak

Türksat, Tssk 6. Proje Pazarı Etkinliğine Katılacak

1 saat önce

Türksat, 'İletişim sponsoru' olarak destek vereceği 6. Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi etkinliğine katılacak.

Türksat, Tssk 6. Proje Pazarı Etkinliğine Katılacak, System.String[]
Türksat, 'İletişim sponsoru' olarak destek vereceği 6. Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi etkinliğine katılacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle, Ticaret Bakanlığı, ODTÜ, ODTÜ Teknokent ve Teknokent Savunma Sanayii Kümelemesi (TSSK) tarafından düzenlenen 6. Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi etkinliği 25 Şubat 2018 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Türksat'ın 'iletişim sponsoru' olarak destek vereceği etkinliğin ana teması 'İhracat' ve 'Yerlileştirme' olarak belirlendi. Türk savunma ve havacılık sektörünün geleceğinin değerlendirileceği programda, havacılık ve savunma alanlarında çalışan ana yüklenici firmalarla alt yüklenici firmaların, araştırma merkezlerinin ve kümelenmelerin birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı sağlanacağı belirtilirken, etkinlik, Türksat Tanıtım kanalından canlı olarak yayınlanacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:50 Kaynak: İHA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, ODTÜ Teknokent, Türksat, Güncel
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