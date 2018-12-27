Türksat Yönetim Kuruluna Atama
36 dakika önce
Türksat AŞ Yönetim Kurulu üyeliğine TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in atandığı bildirildi.
Türksat
AŞ Yönetim Kurulu üyeliğine TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren
'in atandığı bildirildi.
TÜRKSAT'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu üyeliğine atama yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Vecdi Gönül başkanlığında toplanan Türksat AŞ Yönetim Kurulunun kararıyla boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in atandığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:27 Kaynak: AA
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