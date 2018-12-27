Son Dakika Haberleri: Türksat Yönetim Kuruluna Atama

Türksat Yönetim Kuruluna Atama

36 dakika önce

Türksat AŞ Yönetim Kurulu üyeliğine TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in atandığı bildirildi.

Türksat Yönetim Kuruluna Atama, System.String[]
Türksat AŞ Yönetim Kurulu üyeliğine TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in atandığı bildirildi.

TÜRKSAT'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu üyeliğine atama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Vecdi Gönül başkanlığında toplanan Türksat AŞ Yönetim Kurulunun kararıyla boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in atandığı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:27 Kaynak: AA

İbrahim Eren, Türksat, Güncel
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