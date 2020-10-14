Türkşeker'den 1 ayda 1 milyon litre etil alkol

Türkşeker, 1 ayda 1 milyon litre etil alkol üretimi ile kamu hastaneleri başta olmak üzere kolonya ve dezenfektan üreticilerine destek vereceklerini açıkladı.

15 Eylül tarihinde başlayan 2020 kampanya döneminde Eskişehir Alkol Fabrikası, 12 Ekim itibarıyla 1 milyon litre etil alkol üretti. Türkşeker'den yapılan açıklamada, "Korona virüsle mücadele sürecinde Türkşeker ailesi olarak 1 ayda 1 milyon litre etil alkol üretimi ile 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da kamu hastanelerimiz başta olmak üzere kolonya ve dezenfektan üreticilerimize 7/24 destek vereceğiz" denildi.

Türkşeker, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde etil alkol talebini karşılamak ve sağlık kuruluşları ile dezenfektan üreticilerinin ihtiyaç duydukları etil alkolü üretmek için üst düzey koruyucu önlemler ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulan üretim modeliyle faaliyetlerini sürdürüyor. Türkşeker yıl sonuna kadar toplam 5 milyon litre etil alkol üretecek. - ANKARA