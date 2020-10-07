Türkşeker'den 15 günde 100 bin ton şeker
07.10.2020 13:39
Türkşeker 2020/2021 kampanya döneminde üretime başlayan 13 fabrikasında ilk 15 günde 100 bin ton şeker üretti.
Türkşeker 2020/2021 kampanya döneminde üretime başlayan 13 fabrikasında ilk 15 günde 100 bin ton şeker üretti.
Önümüzdeki günlerde kampanya açılışı yapılacak 2 fabrika ile toplamda 15 fabrikada üretime devam edilecek. Türkşeker'den yapılan açıklamada; Türkiye'nin yıllık şeker ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 600 bin ton olduğu ve bu ihtiyacın diğer kooperatif ve özel sektör şeker fabrikaları ile birlikte üretileceği bildirildi.
Türkşeker kampanya sonunda 950 bin ton şeker, 295 bin ton melas, 2 milyon 190 bin ton küspe, 5 milyon litre alkol ve 7 bin 800 ton konsantre şlempe üretimini hedefliyor. - ANKARA
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