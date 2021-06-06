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Türkşeker '2021 Fabrikalar Buluşması'nı gerçekleştirdi - Son Dakika

Türkşeker '2021 Fabrikalar Buluşması'nı gerçekleştirdi

06.06.2021 12:19
Türkşeker '2021 Fabrikalar Buluşması'nı gerçekleştirdi, System.String[]

1 milyon 73 bin ton şeker üreterek planlı üretime geçildikten sonraki tüm zamanların üretim rekorunu kıran Türkşeker, 2020-2021 üretim dönemi raporlarının ve 2021-2022 üretim dönemi planlarının değerlendirildiği toplantıyı gerçekleştirdi.

1 milyon 73 bin ton şeker üreterek planlı üretime geçildikten sonraki tüm zamanların üretim rekorunu kıran Türkşeker, 2020-2021 üretim dönemi raporlarının ve 2021-2022 üretim dönemi planlarının değerlendirildiği toplantıyı gerçekleştirdi.

Geleneksel olarak her yıl fabrikalar buluşması yapan Türkşeker'in 2021 Fabrikalar Buluşması'nın mottosu 'Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar' oldu. Son üç toplantısında mutlaka swot analizi yapan Türkşeker'in, bu yıl yapılan swot analizi ise Eğitimci ve Yönetim Danışmanı Özden Cengizoğlu moderatörlüğünde gerçekleşti.

Programın ilk gününde Türkşeker Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdür Mücahit Alkan'ın 'Neler Yaptık, Neler Yapacağız?' başlıklı bir sunumu oldu. Yapılan sunumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında verdiği pancar fiyatı ile pancar ve şeker üretiminin rekor seviyede arttığı ve 2020-2021 üretim döneminde şeker sanayinin 435 bin ton ihraç amaçlı şeker ürettiği dile getirildi. Türkşeker'in de ürettiği ihraç amaçlı şeker ile 35 milyon dolar ihracat yaptığına vurgu yapıldı.

Alkan, pandemi döneminde etil alkol üretimi ile sağlık sektörüne can suyu olunduğuna, Vakıf Katılım ile birlikte yeni kurulan Türkşeker Tarım A.Ş ile 'tarladan rafa' felsefesi ile ürettiği ürünler ile gıda sektörünün regülasyonuna büyük katkıda bulunulduğuna, sözleşmeli tarım ile çiftçi maliyetlerinin ciddi anlamda minimize edildiğine dikkat çekti.

Yeni alınan bin 500 personelle insan kaynağı probleminin önemli ölçüde çözüldüğünü aktaran Alkan, fire ve polar farkları ile ilgili mücadele edilerek üretim maliyetlerinin minimize edildiğini, salçalık domates, patates ve kapya biber gibi ürünlerde hasat döneminde çiftçi lehine piyasanın regüle edildiğini kaydetti.

Yeni yaklaşımlar konusunda da Alkan, yapılacak yeni yatırımlar ile birlikte enerji ve bakım onarım maliyetlerinin minimize edileceğini, pancardaki polar varlığından daha fazla istifade edileceğini söyledi. Ayrıca, Ankara Şeker Fabrikası'nda devreye alınan 23 bin metrekare topraksız seranın diğer fabrikalara da uygulanarak, 'Entegre Üretim Modeli'ni hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. Küspe pellet, yem, maya, alkol, organomineral gübre gibi ürünleri de entegre üretim modeli kapsamında üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Malatya Şeker Fabrikası zirvede"

Toplantının ikinci gününde ise Türkşeker'e bağlı fabrikaların röntgeni çekildi. Heyecan, azim ve ekip ruhunun üst düzeyde olduğu toplantıda fabrika müdürleri, fabrikaların performans kriterlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Programın sonunda 2020/2021 üretim döneminde dereceye giren fabrikalara ödül verildi. Dokuz farklı kritere göre yapılan performans değerlendirmesi sonucunda, Malatya Şeker Fabrikası birincilik, Ereğli Şeker Fabrikası ikincilik, Erciş Şeker Fabrikası üçüncülük, Eskişehir Şeker Fabrikası ise dördüncülük ödülü aldı.

Program sonunda ayrıca Yozgat Şeker Fabrikası'nın akışkan yataklı kazanının yapılmasına sunduğu katkılardan dolayı Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan Aka'ya ve Türkşeker'in Ankara Şeker Fabrikası yerleşkesinde kurduğu topraksız seranın yapım sürecindeki katkılarından dolayı da Ankara Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Uslu'ya teşekkür belgesi verildi. - ANKARA

Türkşeker '2021 Fabrikalar Buluşması'nı gerçekleştirdi
Türkşeker '2021 Fabrikalar Buluşması'nı gerçekleştirdi
Türkşeker '2021 Fabrikalar Buluşması'nı gerçekleştirdi
Türkşeker '2021 Fabrikalar Buluşması'nı gerçekleştirdi
Türkşeker '2021 Fabrikalar Buluşması'nı gerçekleştirdi

geri dönüşüm, Ankara, Alkol, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkşeker '2021 Fabrikalar Buluşması'nı gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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