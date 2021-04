Türkşeker, 30 milyon dolarlık şeker ihraç etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi'nden ürettiği "C şekerin" yüzde 60'ı için dış satım yetkisi alan Türkşeker, 80 bin ton şeker ihracatı yaparak yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde etti.

Türkşeker açıklamasına göre, pancar üretimindeki bir asırlık "sözleşmeli tarım" tecrübesini salgın döneminde pancar dışı ürünlerde de (buğday, arpa, mısır, ayçiçeği vb.) uygulayan Türkşeker, 2020/2021 Şeker Üretim Dönemi'ni de rekorlarla kapattı.

Buna göre, 935 bin 100 ton olan A Kotası şeker üretimini gerçekleştirirken, 137 bin 545 ton da C şekeri üreterek rekor kıran Türkşeker ayrıca ürettiği C şekerin ihracatına da başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi'nden ürettiği C şekerin yüzde 60'ı için ihracat yetkisi alan firma, 80 bin ton şeker ihracatı gerçekleştirerek yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde etti. Aynı zamanda, C şekerini dahili işlemde kullanarak ihracat yapan firmalara da 10 bin 400 ton satış gerçekleştiren Türkşeker, bu satıştan da yaklaşık 35 milyon TL gelir elde etti.

Türkşeker, ürettiği C şekerin tamamını satarak 436 milyon TL gelir elde etmeyi hedefliyor.