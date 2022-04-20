Türkşeker altıncı fabrika satış noktasını Burdur'da açtı - Son Dakika
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Türkşeker altıncı fabrika satış noktasını Burdur'da açtı

20.04.2022 16:39

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), Burdur'da vatandaşlara başta şeker olmak üzere sözleşmeli tarım kapsamında üretilen ürünleri uygun maliyetlerde sunmak için satış noktası açtı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), Burdur'da vatandaşlara başta şeker olmak üzere sözleşmeli tarım kapsamında üretilen ürünleri uygun maliyetlerde sunmak için satış noktası açtı.

Şeker Evler Mahallesi Ofis Caddesi'nde açılan mağazada 1 ve 3 kilogramlık perakende şeker, sıvı yağ, un, salça ve bakliyat gibi temel besin ürünlerinin satışı yapılıyor.

Burdur Valiliği ve İl Özel İdare Müdürlüğünün destekleriyle oluşturulan satış noktasına tüketiciler ilgi gösterdi.

Vali Ali Arslantaş da satış noktasını ziyaret etti.

Alışveriş yapmaya gelen Hamza Akçay, ürünlerin diğer marketlerden uygun olduğunu söyledi.

Bu tür fabrika satış mağazalarının sayısının artırılması gerektiğini belirten Akçay, "Fiyatlar uygun. Bir kilogramlık şeker burada 11 lira başka yerde 14-15 lira. Sebep olanlardan Allah razı olsun."dedi.

Türkşeker'in Ankara, Antalya, İzmir, Malatya ve Bursa'da da fabrika satış noktaları buluyor.

Türkşeker altıncı fabrika satış noktasını Burdur'da açtı
Türkşeker altıncı fabrika satış noktasını Burdur'da açtı
Türkşeker altıncı fabrika satış noktasını Burdur'da açtı
Türkşeker altıncı fabrika satış noktasını Burdur'da açtı

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Türkiye Şeker Fabrikaları, TÜRKŞEKER, Fabrika, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkşeker altıncı fabrika satış noktasını Burdur'da açtı - Son Dakika


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