Türkşeker'den mesleki eğitime destek - Son Dakika

Türkşeker'den mesleki eğitime destek

01.12.2020 17:20
Türkşeker'den mesleki eğitime destek, System.String[]

Türkşeker ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında şeker sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla "Mesleki Eğitim İşbirliği" protokolü imzalandı.

Türkşeker ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında şeker sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla "Mesleki Eğitim İşbirliği" protokolü imzalandı.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi kapsamında hazırlanan protokolü Türkşeker adına Genel Müdür Mücahit Alkan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adına ise Genel Müdür Kemal Varın Numanoğlu imzaladı.

Protokol kapsamında Türkşeker'e bağlı fabrika, laboratuvar ve atölyelerde öğrencilere çıraklık eğitimi verilecek. Verilecek eğitimler sırasında fabrikalardaki usta ve mühendisler, bilgi birikim ve tecrübelerini kursiyerlere aktaracak.

Verilecek çıraklık eğitimi kapsamında Türkşeker, gerektiğinde kursiyerlere araç ve gereç desteğinin yanı sıra servis ve yemek imkanı sunacak.

Protokol kapsamında okullar, Türkşeker'e bağlı fabrikalara teknik gezi düzenleyebilecek. Türkşeker'e ait fabrika, laboratuvar ve atölyelerdeki eğitimler sonunda başarılı olacak öğrencilere 11'inci sınıf sonunda kalfalık, 12'inci sınıf sonunda ise ustalık belgesi verilecek.

Kursiyerlere ücret ödenecek

Protokol, eğitimlere katılacak kursiyerlerin yardımcı hizmetlerden de yararlanmasını ön görüyor. Bu kapsamda eğitimlere katılacak kursiyerlere, giyim yardımı kapsamında iş elbisesi verilecek.

Kurslardan 19 yaşını bitirmemiş en az ortaokul mezunu olanlar faydalanabilecek ve eğitim süresi boyunca kursiyerlere ücret ödenecek.

Türkşeker'den mesleki eğitime destek
Türkşeker'den mesleki eğitime destek
Türkşeker'den mesleki eğitime destek

Mesleki Eğitim, Protokol, Fabrika, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkşeker'den mesleki eğitime destek - Son Dakika Ekonomi


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