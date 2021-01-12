Türkşeker EMAF 42 yıldır aralıksız hizmet veriyor - Son Dakika

Türkşeker EMAF 42 yıldır aralıksız hizmet veriyor

12.01.2021 10:23
Türkşeker EMAF 42 yıldır aralıksız hizmet veriyor, System.String[]

Türkiye'nin çeşitli sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu elektromekanik sistemlerin yapılması ve bakım ve onarımının sağlanması amacıyla kurulan Türkşeker Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF) 42 yıldır aralıksız hizmet veriyor.

Türkiye'nin çeşitli sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu elektromekanik sistemlerin yapılması ve bakım ve onarımının sağlanması amacıyla kurulan Türkşeker Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF) 42 yıldır aralıksız hizmet veriyor.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Şeker Enstitüsü bünyesinde bulunan elektromekanik şubesinin 1977'de atölyeye, 12 Ocak 1979'da ise fabrikaya dönüştürülmesiyle EMAF ismini alan fabrika, yılda yaklaşık 50 milyon lira katma değer üretiyor.

Ankara Şeker Fabrikası kampüsü içerinde 6385 metrekare kapalı alana kurulu olan fabrikanın bünyesinde 7 atölye bulunuyor. Fabrika bu atölyelerde TSE standartlarına uygun olarak EMAF markasıyla otomasyon sistemleri, elektronik panolar ile kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu çok sayıda elektronik cihaz üretiyor. Fabrika ayrıca kamu ve özel sektörün kullandığı elektronik cihazların bakım ve onarım işlemlerini de yapıyor.

Elektrik ve elektronik sistemlerinin kurulmasına öncülük etti

Aralarında Ilgın ve Ereğli gibi büyük şeker fabrikalarının bulunduğu çok sayıda şeker fabrikasının elektronik devrelerinin ve otomasyon sistemlerinin kurulmasına öncülük eden fabrika, şeker fabrikaları dışında alkol fabrikaları, kağıt fabrikaları ve demir çelik fabrikaları için de elektronik sistemler üretti.

Türkşeker EMAF, 1998'de Özbekistan'ın Harezm bölgesinde yılda 30 bin ton şeker üreten Şarkyıldızı Şeker Fabrikası'nın elektromekanik kısımlarının kurulmasına öncülük ederek EMAF markasının yurt dışında tanınmasını sağladı.

Şeker fabrikaları dışında aralarında Makine Kimya Enstitüsü, SEKA ve bazı belediyelerin de bulunduğu çok sayıda kuruluşa elektronik sistemler üreten fabrika, EMAF markasıyla imal ettiği tüm cihazları yerli ve milli imkanlarla üretiyor.

Türkiye, Fabrika, Atölye, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkşeker EMAF 42 yıldır aralıksız hizmet veriyor - Son Dakika Ekonomi


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