Türkşeker Genel Müdürü Alkan: "Diğer ürünlerde de sözleşmeli tarımda sahada olacağız" - Son Dakika

Türkşeker Genel Müdürü Alkan: "Diğer ürünlerde de sözleşmeli tarımda sahada olacağız"

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Allah nasip ederse çok hızlı bir şekilde pancarda olduğu gibi diğer ürünlerde de sözleşmeli tarımda sahada olacağız ve bu sistemle, temel fokuslandığımız alan olan çiftçimizin girdi maliyetlerini minimize edeceğiz.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Allah nasip ederse çok hızlı bir şekilde pancarda olduğu gibi diğer ürünlerde de sözleşmeli tarımda sahada olacağız ve bu sistemle, temel fokuslandığımız alan olan çiftçimizin girdi maliyetlerini minimize edeceğiz." dedi.

Alkan, Sivas Valiliği ek bina konferans salonunda çiftçinin daha çok kar ederek üretime katılmasını amaçlayan "sözleşmeli tarım" ve "sözleşmeli üretim modeli" konularında sunum yaptı.

Türkiye'de geçen yıl şeker pancarı üretimindeki en büyük sorunun pancar fiyatı olduğunu aktaran Alkan, "Pancar fiyatında gerçekten yıllardır iyileştirmeye ihtiyaç vardı. Hem Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak hem de Cumhurbaşkanımızın destekleriyle biz 235 liralık fiyatı 300 liraya çıkardık. Böylece pancar üretim sektörünün önünü açtık." diye konuştu.

Alkan, Türkşeker'in bir asırdır pancar üretiminde Türkiye'deki en tecrübeli kurum olduğunu, bundan sonra pancar dışındaki ürünlerle de artık sahada olacaklarını söyledi.

"Bu yıl ciddi anlamda 400 bin ton ürünün sözleşmesini yaptık"

Bu çerçevede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çiftçilerle birebir yapılan görüşmeler neticesinde bu yıl 400 bin ton ürünün sözleşmesini yaptıklarını anlatan Alkan, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde, kimsenin evden çıkmadığı dönemde ekibimiz gece gündüz sahadaydılar. Köy köy dolaştılar. Çiftçilerimizle birebir yapılan görüşmeler neticesinde bu yıl ciddi anlamda 400 bin ton ürünün sözleşmesini yaptık. Peki çiftçi ne kazanacak? Bu yeni sistemle çiftçimizin girdi maliyetleri azalacak. Pancar dışı ürünlerde de çiftçimizin her türlü girdisini sağlayacağız ve herhangi bir finansal maliyetini çiftçimize yansıtmayacağız. Ürünü değerinde alacağız ve ödemeleri de anında yapacağız. Şu an Türkiye'nin 2,6 milyon ton yıllık şeker ihtiyacının, 950 bin tonunu biz üretiyoruz. Allah nasip ederse çok hızlı bir şekilde pancarda olduğu gibi diğer ürünlerde de sözleşmeli tarımda sahada olacağız ve bu sistemle, temel fokuslandığımız alan olan çiftçimizin girdi maliyetlerini minimize edeceğiz."

Sözleşmeli tarımla sektörün önündeki en büyük tehdit insan kaynağı eksikliğinin de önüne geçeceklerini dile getiren Alkan, "Şu an tarımsal faaliyetle ilgilenen çiftçimizin yüzde 65'i 50 yaş üstü. Çok hızlı bir şekilde gençlerimizin tarıma yönlendirilmesi lazım. Bu anlamda hazine arazilerinin tarıma kazandırılması yönünde bir çalışmamız var. Gençlerden bu arazilere talep eden olursa, cüzi fiyatlarla kendilerine tahsis edeceğiz." diye konuştu.

Programa, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilişim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Türkşeker bünyesindeki fabrikaların yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Diğer ürünlerde de sözleşmeli tarımda sahada olacağız
Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Diğer ürünlerde de sözleşmeli tarımda sahada olacağız
Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Diğer ürünlerde de sözleşmeli tarımda sahada olacağız
Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Diğer ürünlerde de sözleşmeli tarımda sahada olacağız

Türkiye Şeker Fabrikaları, Türkiye, Tarım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkşeker Genel Müdürü Alkan: 'Diğer ürünlerde de sözleşmeli tarımda sahada olacağız' - Son Dakika Ekonomi

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