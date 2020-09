Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Türkiye'nin şekerini üretiyoruz - Son Dakika

Türkşeker Genel Müdürü Alkan: Türkiye'nin şekerini üretiyoruz

TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Türkşeker, Türkiye'nin ihtiyacı olan şekeri üretme konusunda ne gerekiyorsa bunu yapacak, Türkiye'nin şekerini üreteceğiz" dedi.

Türkşeker Genel Müdürlüğü'nde 'Şeker Pancarı Alımı Kampanya Açılış Töreni' düzenlendi. Törene, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın yanı sıra kooperatif yöneticileri, ziraat odası başkanları, pancar üreticileri, fabrika çalışanları, çiftçiler ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, çiftçilere seslenerek, çalışanların sağlığının her şeyin üstünde olduğunu söyledi. Pandemi döneminde Türkşeker olarak sloganlarının 'maksimum tedbir, maksimum gayret' olacağını belirten Alkan, "Pandemi nedeniyle oluşabilecek aksaklıklar için yedek eylem planları oluşturduk. Olası problemler durumunda özellikle Türkşeker'den emekli olmuş tecrübeli arkadaşlarımızdan yedek kadrolar oluşturuyoruz. Türkşeker, Türkiye'nin ihtiyacı olan şekeri üretme konusunda ne gerekiyorsa bunu yapacak. Türkiye'nin şekerini üreteceğiz. İnsanımızın içi rahat olsun. Türkşeker ailesi kampanya döneminde yaklaşık 12 bin civarı çalışanı ile bu ülkeye hizmet veriyor. Tüm çalışanlarımızla beraber inşallah bu süreçte elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ ÇİFTÇİMİZİN DAHA ÇOK KAZANMASI'Alkan, Türkşeker'in Vakıf Katılım ortaklığı ile 'Türkşeker Tarım A.Ş.' adında yeni bir şirket kurduklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu şirket ile sadece pancar üretiminde değil, aynı zamanda hububat, bakliyat, ay çiçeği, sebze-meyve ve her türlü gıda üretimiyle alakalı bir misyon üstlendik. Bu süreçte son 2 yılda fabrikamızın her türlü iyileşmesi, yol alması anlamında bizlere büyük destek veren Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanımızın büyük destekleriyle bin 500 yeni arkadaşı işe aldık. Şeker fabrikalarının çok önemli problemiydi. Türkşeker sadece pancar üretiminde çiftçimizin yanındaydı, artık çiftinin muhabere sistemine göre her yıl yetiştirdiği ürünün gerek girdilerini sağlayarak gerekse alım garantisi vererek, çiftçimizin yanında olacağız. En önemli önceliğimiz şudur; çiftimizin daha çok kazanması. Gece-gündüz bunun mücadelesini veren bir ekip var. Gübre, ilaç, tohum, mazot aklınıza gelecek girdi ile alakalı ne kadar husus varsa gerek pancar üretiminde gerekse diğer sözleşmeli tarım yapacağımız ürünlerle alakalı bu maliyetleri nasıl minimize ederiz diye mücadele veriyoruz."