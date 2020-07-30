Türkşeker'in fabrika yapan fabrikaları

Fabrika yapan fabrikaları ile biri 1996 yılında Özbekistan'da olmak üzere 13 şeker fabrikası ve 9 çimento fabrikasının ihtiyaç duyduğu makineleri yerli imkanlarla üreten ve Türkşeker Ankara Makine Fabrikası, sektörün ihtiyaç duyduğu makineleri üretmeye devam ediyor.

Yarım asrı aşkın bir zamandır şeker ve çimento sanayiinin ihtiyaç duyduğu makineleri yerli imkanlarla üreten Türkşeker Ankara Makine Fabrikası, 2020-2021 revizyon çalışmaları kapsamında Türkşeker'e bağlı şeker fabrikalarının ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatları imal etmeye başladı. Bu kapsamda Ereğli Şeker Fabrikası'nın ihtiyaç duyduğu kule difüzörü gövde ve kanatları imal edilerek, Ereğli Şeker Fabrikasına gönderildi. Her biri 11 ton ağırlığında olan ve paslanmaz sac ile kaplanan parçalar, montaj işlemlerinin tamamlanmasından sonra ham şerbet elde etmek için kullanılacak. - ANKARA