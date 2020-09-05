Türkşeker pancar mısır ve ayçiçeği alımlarına başladı - Son Dakika

Bir asra yakın zamandır şeker sektöründe faaliyet gösteren Türkşeker, pancarın yanı sıra hububat ve gıda sektöründe bu yıl uygulamaya koyduğu, sözleşmeli tarım kapsamında mısır ve ayçiçeği alımlarına başladı.

Konuyla ilgi açıklama yapan Türkşeker Genel Müdürü Alkan, Eylül ayı başı itibarıyla pancar, mısır ve ayçiçeği alımlarının başladığını söyledi.

Şeker'de hedef 1 milyon tona yaklaştı

İlk olarak Malatya ve Ereğli'de pancar alımlarına başladıkları açıklayan Genel Müdür Alkan, şimdiye kadar 27 bin tonu Ereğli, 12 bin tonu Malatya'da olmak üzere 40 bin ton pancar aldıklarını dile getirdi. Alınan pancarların kesim işlemlerinin başlandığını söyleyen Alkan, "Pancar kesiminden sonra pancardan şerbet, şerbetten ise şeker elde edeceğiz. Yıl sonuna kadar 15 şeker fabrikamızda 7 milyon 300 bin ton pancarı işleyerek 950 bin ton şeker üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Mısırda hedef 400 bin ton

Türkşeker'in yem sanayinde değerlendirmek üzere mısır alımına başladığını ifade eden Alkan, alımların hasat sezonu sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Bugüne kadar 2 bin 727 ton mısır alımı yaptıklarını dile getiren Alkan, "Mısır alımlarına ilk olarak Malatya'da başladık. Yıl sonuna kadar 15 şeker fabrikamızın faaliyet gösterdiği bölgelerde 400 bin ton mısır almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

20 bin ton ayçiçeği alınacak

Ayçiçeği alımlarının da başladığını hatırlatan Alkan, şimdiye kadar Ereğli ve Ilgın şeker fabrikaları vasıtasıyla 100 ton ayçiçeği alımı yapıldığını söyledi. Tüm ürünlerde alımların değerinde yapıldığına dikkat çeken Alkan, "Hasat dönemi sonuna kadar Ereğli ve Ilgın'a ek olarak Eskişehir, Ankara ve Çarşamba bölgelerinden 20 bin ton ayçiçeği almayı planlıyoruz. Alınacak ayçiçeği sanayicilerimiz vasıtasıyla Ayçiçek yağına dönüştürülecek" şeklinde konuştu. - ANKARA