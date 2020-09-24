2 bin çiftçi ile 6 milyon metrekare alanda 250 bin ton üretim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın desteği ile pancar dışı ürünlerde sözleşmeli tarım yapan Türkşeker, Türkiye'de bir ilke imza atarak "Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli"ni hayata geçirdi. Türkşeker, bu model ile seracılık alanında faaliyet gösteren çiftçiye destek olacak.

2 bin çiftçi ile 6 milyon metrekare alanda üretim yapılacak

Türkşeker'den yapılan açıklamada "Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli" kapsamında 2 bin çiftçi ile 6 milyon metrekarelik alanda yaklaşık 250 bin ton sera domatesi yetiştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Türkiye'de ilk kez uygulanan "Seracılıkta Sözleşmeli Tarım Modeli"ne özellikle Akdeniz çiftçilerinin büyük rağbet gösterdiği ve Ekim sonuna kadar devam edecek sözleşme çalışmalarında hedeflerin büyük ölçüde aşılacağı bilgisi verildi.

Seracılıkta sözleşmeli tarım domates ile sınırlı değil

Türkşeker'in yaptığı sözleşmelerin domates ile sınırlı olmadığının altı çizilen açıklamada, domatesin yanı sıra salatalık, biber, patlıcan ve kabak için de Türkşeker'in sözleşmeler yaptığı bildirildi.

Türkşeker, sözleşmelerde herhangi bir kota bulunmadığını ve isteyen her üretici ile sözleşme imzalandığını açıkladı. - ANKARA