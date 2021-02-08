Türkşeker Susurluk ve Elazığ fabrikaları şeker üretiminde zirveyi gördü

Son yılların en başarılı üretim dönemini geçiren Türkşeker Susurluk ve Elazığ şeker fabrikaları, üretimde zirveyi gördü.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (Türkşeker) yapılan açıklamaya göre, Susurluk Şeker Fabrikası son 20 yılın, Elazığ Şeker Fabrikası ise son 17 yılın en uzun soluklu üretim dönemini geçirdi.

Susurluk Şeker Fabrikası, 133 gün süren 2020-2021 üretim döneminde elde ettiği 83 bin 410 ton şekerle son 20 yılın üretim rekorunu kırdı.

Elazığ Şeker Fabrikası ise 116 gün süren 2020-2021 üretim döneminde şeker üretimini yüzde 88 artırdı. Fabrika, bu dönemde 33 bin 500 ton şeker elde etti.

Söz konusu dönemde Susurluk Şeker Fabrikası 300 milyon lira, Elazığ Şeker Fabrikası ise 175 milyon lira katma değer oluşturarak bulundukları bölgenin ekonomisine katkı sağladı.