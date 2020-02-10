TURKSİD'in Ukrayna şubesi törenle açıldı - Son Dakika
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TURKSİD'in Ukrayna şubesi törenle açıldı

6 saat önce

Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği'nin (TURKSİD) Ukrayna şubesi, düzenlenen törenle başkent Kiev'de açıldı.

TURKSİD'in Ukrayna şubesi törenle açıldı, System.String[]

Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği'nin (TURKSİD) Ukrayna şubesi, düzenlenen törenle başkent Kiev'de açıldı.

Törene, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, TURKSİD Ukrayna Kurucu Başkanı İsmet Yüksel, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Güldere, açılışta yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki Türk iş dünyasının, TURKSİD'i de kapsayacak şekilde yeni bir güç birliğine gireceğine işaret etti.

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da Ukrayna'da faaliyet gösterecek Türk iş insanlarına yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Türkiye, Ukrayna ve Romanya merkezli olarak, tüm dünyadaki ekonomik iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurulan TURKSİD, söz konusu ülkelerin halkları arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi için de çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Türkiye, Ukrayna, Kırım, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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