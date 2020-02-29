TURKSİD'tan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam TURKSİD'tan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret - Son Dakika

TURKSİD'tan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği (TURKSİD) yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

TURKSİD'tan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği (TURKSİD) yöneticileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete TURKSİD Genel Başkanı Ertan Baştuğhan, Bursa Bölge Başkanı Haluk Yaşayanlar ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt, bir süre misafirleri ile sohbet etti. Başkan Kurt'a TURKSİD ile ilgili bilgi veren Genel Başkan Baştuğhan, TURKSİD'in 4.5 ay önce kurulan İstanbul merkezli bir dernek olduğunu söyledi. Türki Cumhuriyetleri ile Ukrayna ve Romanya'da ticaret yapmak için böyle bir dernek kurduklarını ifade eden Baştuğhan, özellikle de Tatar iş insanlarını derneklerine davet ettiklerini belirtti.


TURKSİD'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Baştuğhan, Yaşayanlar ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
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