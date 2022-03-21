TÜRKSOY, başkentte Nevruz Bayramı konseri düzenledi - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) başkent Ankara'da Nevruz Bayramı konseri gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ADA yerleşkesinde, "Türk Dünyası Yeni Gün Buluşması Nevruz 2022" konserine Türk devletleri ile çeşitli ülkelerden yaklaşık 250 halk dansları sanatçısı ve solist katıldı.

Milli enstrüman ve geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan sanatçı ve solistler, ülkelerine özgü dansları sergiledi, türküleri icra etti.

Konsere, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk devletlerinin Ankara Büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.