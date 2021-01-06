TÜRKSOY'da "Abay'ı Okumak" kitabı tanıtıldı ve Abay Madalyası takdim töreni düzenlendi - Son Dakika

TÜRKSOY'da "Abay'ı Okumak" kitabı tanıtıldı ve Abay Madalyası takdim töreni düzenlendi

06.01.2021 21:49
TÜRKSOY'da

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatınca (TÜRKSOY) Kazak edebiyatının kurucusu, şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı münasebetiyle ilan edilen "2020 Abay Kunanbayev Yılı" kapsamında, teşkilatın hazırladığı "Abay'ı Okumak" kitabı tanıtıldı ve Abay Madalyası takdim töreni düzenlendi.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatınca (TÜRKSOY) Kazak edebiyatının kurucusu, şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı münasebetiyle ilan edilen "2020 Abay Kunanbayev Yılı" kapsamında, teşkilatın hazırladığı "Abay'ı Okumak" kitabı tanıtıldı ve Abay Madalyası takdim töreni düzenlendi.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Düsen Kaseinov'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle, "Abay Kunanbayev Anma Yılı" kapsamında, teşkilatın hazırladığı ve içerisinde ozanın sözleri, eserlerine ithafen Türk dünyası ressamlarının resimlerinin yer aldığı "Abay'ı Okumak" kitabının tanıtımı yapıldı.

Bu yıl kapsamında, Abay Kunanbayev'in tanıtılması için yapılan faaliyetlere katkı sunan kişi ve kuruluşlara da "Abay Madalyası" takdim edildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla çok sayıda etkinlik düzenlendiğini, bunların verdiği ilhamla, Abay Kunanbayev'in mirasının 2020 yılı sonrasında da yaşatılacağına inandığını söyledi.

Kaseinov, "Abay, bilge, düşünür, şair, eğitimci, Kazak milli edebiyatının kurucusu, bestekar ve çevirmen olarak ülke tarihinde silinmez izler bırakmıştır. Onun şiirlerinde ve sözlerinde Kazak ulusal kimliği, yaşam biçimleri, dünya görüşü, halkın karakteri, canı, dili, dini, ruhu vücut bulmuştur." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok ülkesinde "Abay Kunanbayev Yılı" kapsamında çeşitli faaliyetlerin hayata geçirildiğini aktaran Kaseinov, " Türkiye Cumhuriyeti, gerek halkı gerekse resmi kurumlarıyla yıl boyunca Abay'ın aziz hatırasının yaşatılması için üst düzey bir ilgiyle Türk dünyasına olan bağlılığını açık yüreklilikle ortaya koymuştur." diye konuştu.

"Tarihimizde iz bırakan şahsiyetlerimizi tanımak hepimizin görevi"

Abay Madalyası'na layık görülen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da etkinlikte konuştu.

TÜRKSOY'a teşekkür eden Çam, "Ecdadımızı, tarihimizde iz bırakan şahsiyetlerimizi, her birini ayrı ayrı tanımak, onlardan istifade etmek, onların bırakmış olduğu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi ve vazifesidir." dedi.

Çam, resmi kurumlar ve devlet olarak bu yönde çalışmalar yapıldığını, Türk dünyasının görkemli şahsiyetlerinin dünyaya tanıtılmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Bütün insanlığın Abay'ı okuyup, kulak vermesine ihtiyacı var"

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da konuşmasında, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, Kazak halkına hitaben söylediği "Halkımızın güçlü olmasını, büyümesini ve gelişmesini isteyen her vatandaş Abay'ı okusun, Abay'a kulak versin." sözlerini hatırlattı.

Topçu, "Hayatı boyunca haksızlığı, yanlışlığı ve adaletsizliği tenkit eden bu yolda, öz babasının dahi yanlışlarını eserlerine konu eden Abay atamız ile ilgili Aksakallımız (Nazarbayev) tarafından yapılan bu değerli nasihatin gereğini yapmaya, günümüzde Türk halkları başta olmak üzere, bütün insanlığın da okuyup kulak vermesine ihtiyacı var." diye konuştu.

TÜRKSOY'un, 2020 yılını "Abay Kunanbayev Yılı" ilan ederek, ozanın daha iyi tanınmasına ve anlaşılmasına vesile olduğunu vurgulayan Topçu, şahsına layık görülen "Abay Madalyası" için de teşkilata teşekkürlerini iletti.

"Abay, Kazak milli kimliğiyle özdeşleşmiş durumdadır"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly de yüzyıllardır birbirinden ayrı kalan Türklerin birbirine yakınlaşmasında tarih, kültür, dil ve din birliğinin önemli rol oynadığına işaret ederek, her bir halkın gönül dünyasını derinden etkileyen büyük şahsiyetlerin, diğer Türk halklarınca tanınmasının da Türk dünyasının ortak değerler etrafında kenetlenmesinde önemli etken olduğunu kaydetti.

2020'de doğumunun 175. yılını kutladıkları Kunanbayev'in, Kazakistan ve Türk Dünyası için önemine değinen Saparbekuly, "Abay, Kazak milli kimliğiyle özdeşleşmiş durumdadır. Esasında biz Abay'ı tanımakla kendimizi tanıyoruz ve ulusal kimliğimizi de korumuş oluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından ünlü Kazak aydını Abay Kunanbayev'in sözlerinin yanı sıra eserlerine ithafen Türk Dünyası ressamlarının resimlerinin yer aldığı "Abay'ı Okumak" kitabının tanıtımı yapıldı.

Abay Madalyası'na, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly, Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhittin Şimşek, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, TRT Avaz Koordinatörü Sedat Sağırkaya, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve Heykeltıraşlar Murat Mansurov ile Kambar Omarov layık görüldü.

Etkinlik, günün anısına çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.

Türk Dünyası, Kazakistan, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKSOY'da 'Abay'ı Okumak' kitabı tanıtıldı ve Abay Madalyası takdim töreni düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Görme kaybıyla karşı karşıya kalan Omar'dan ilk açıklama geldi: Daha güçlü döneceğim Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Başkanlık seçimleri çıkmaza girdi! Trump'tan talimat: Biden'in zaferini Kongre'de onaylamayın Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı
Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz         
21:59
Çizgi film tutkunlarının favorilerinden Caillou, ekranlara veda etti Çizgi film tutkunlarının favorilerinden Caillou, ekranlara veda etti         
21:26
65 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürüldü 65 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürüldü         
21:01
Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti         
20:48
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı         
18:41
Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı davasında 2 sanığa tahliye Hastanede sağlık çalışanlarına saldırı davasında 2 sanığa tahliye         
17:42
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 22:11:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRKSOY'da "Abay'ı Okumak" kitabı tanıtıldı ve Abay Madalyası takdim töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei