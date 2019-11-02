Son Dakika Haberleri: Türksoy'dan Başkana şampiyonluk sözü
Son Dakika Güncel Türksoy'dan Başkana şampiyonluk sözü

Türksoy'dan Başkana şampiyonluk sözü

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. uluslararası müsabakalardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türksoy'dan Başkana şampiyonluk sözü, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş. uluslararası müsabakalardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen Wushu Dünya Şampiyonası'nda 3. olan Spor A.Ş. sporcusu Hayriye Türksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti ve şampiyonluk sözü verdi.


Çin'deki şampiyonada üçüncü olmasının yanı sıra kürsüde asker selamı vererek kendisinden söz ettiren Spor A.Ş.'nin milli sporcusu Hayriye Türksoy Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ile birlikte Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret eden Türksoy, önümüzdeki günlerde katılacağı müsabakaya altın madalyayı kazanmak için hazırlandığını belirtti ve Başkan Büyükkılıç'ı bir sonraki ziyaretinde altın madalya ile ziyaret edeceğini kaydetti.


Başkan Memduh Büyükkılıç da başarılı sporcuyu tebrik ederek, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdiği için teşekkür etti. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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