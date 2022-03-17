TÜRKSOY'dan Uşak'ta Nevruz Bayramı konseri - Son Dakika

TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası, Nevruz Bayramı dolayısıyla Uşak Üniversitesinde konser verdi.

Uşak Valiliği öncülüğünde Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde konuşan Vali Funda Kocabıyık, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kültür mirasına sahip çıkmanın önemine değinen Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Ulu bir çınarın köklerinden yeryüzüne dallarını uzatmış büyük bir milletin evlatları olarak binlerce yıl ilmek ilmek dokuduk kültürümüzü. Dünya coğrafyası üzerinde zaman zaman uzaklıklar girse de aramıza, biz aynı annenin ve babanın çocukları olarak kardeşlerimizle bağlarımızı hiçbir zaman koparmadık. Bizi bir arada tutan kardeşlik bağımızın en güçlü mayası da ortak kültürümüz, dilimiz ve hayallerimizdir. Biz ortak kültür mirasımıza sahip çıktığımız sürece büyük Türk dünyasını birbirine bağlayan yollar her çağda daha da çok genişleyecektir."

Kocabıyık, TÜRKSOY'un Türk dünyasının ortak kültür mirasını zenginleştirmek ve gelecek nesillere taşımak gibi yüce bir görevi üstlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TÜRKSOY'u Uşak'ta ağırlamaktan mutluyuz. Türkçenin konuşulduğu ve Türkçe türkülerin, şarkıların, umutların söylendiği bütün coğrafyalarda bizimle aynı geçmişi ve gelecek hayalini paylaşan kardeşlerimizin olduğunu bilmek, onlarla aynı nağmelerde, aynı şiirlerde, aynı bayramlarda bir araya gelmek gücümüze güç katmakta ve gönüllerimizi birbirine daha da çok bağlamaktadır. Tazelenmenin, yenilenmenin ve umutları yeşerterek geleceğe doğru bir dirilmenin adı olan Nevruz Bayramı arifesinde bir araya gelmemize vesile olan başta TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseniov ve benim kadim dostum, güzel insan Nejat Guliyev başta olmak üzere emeği geçen herkese Türk dünyası adına şükranlarımızı sunmak istiyorum."

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise "TÜRKSOY olarak bizler Nevruz geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak için dünyanın dört bir yanında kutlamalar düzenliyoruz. Bugüne dek 30'a yakın ülkede 150'den fazla konser düzenledik. Binlerce kişiyle birlikte Nevruz'un coşkusunu yaşadık." diye konuştu.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da herkesin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, sanatçılar Türk coğrafyasının geleneksel müzik örneklerini icra etti.

Müzikler eşliğinde gerçekleştirilen dans gösterileri ise renkli görüntülere sahne olurken, salondaki vatandaşlar alkışlarla eşlik etti.