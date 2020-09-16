TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu - KIRKLARELİ - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, "Hepimizin zenginliklerini, kültürünü, sanatını tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz." dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret eden Kaseinov, daha sonra Belediye Başkan Vekili Arda Kolcular'la bir araya gelerek TÜRKSOY çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaseinov, konuşmasında, Türk halklarını çok önemsediklerini belirtti.

Türk dünyası için çalıştıklarını, Türk halklarının kültürel zenginliklerini Avrupa'ya tanıtmak amacında olduklarını anlatan Kaseinov, "Hepimizin zenginliklerini, kültürünü, sanatını tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. O açıdan çok iyi işler yapıyoruz. Bu ziyaretlerimizle Türk edebiyat ve sanat insanlarıyla tanışmak ve birlikte ortak etkinlikler yapmak istiyoruz. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çok önemli bir bölge. Birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Kolcular da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.