TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, " Tekirdağ'ın coğrafi yapısı, doğal güzellikleri ve diğer özellikleriyle Türk dünyasında tanıtılması önemli." dedi.

Genel Sekreteri Kaseinov, Tekirdağ ziyareti kapsamında Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Kaseinov daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu rehberliğinde, kentin önemli kültürel ve tarihi alanlarını ziyaret etti.

Ziyaretleri sonrası değerlendirmede bulunan Kaseinov, ilk defa Tekirdağ'a geldiğini ve burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kaseinov, TÜRKSOY'un Trakya'da kültürel ve sanatsal etkinlik düzenleme planları olduğunu ifade ederek, "Tekirdağ'ın coğrafi yapısı, doğal güzellikleri ve diğer özellikleriyle Türk dünyasında tanıtılması önemli. Tekirdağ'ın Türk dünyasına tanıtılması için kültürel ve sanatsal anlamda valilik, belediye ve üniversite ile uluslararası faaliyetler yapmak için çalışmalar yürüteceğiz. Bu tür faaliyetleri artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.