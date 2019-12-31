TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov AA

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını oylayan Kaseinov, yaşam kategorisinde tercihini Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullandı.

Spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafını beğenen Kaseinov, AA muhabirlerinin "anı yakaladığını" belirterek kültürel faaliyetlerin fotoğraflanmasına daha fazla önem verilmesini tavsiye etti.

Halil Fidan, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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