TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Kırşehir Valisi Akın'a ziyaret - Son Dakika

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Kırşehir Valisi Akın'a ziyaret
17.11.2020 14:21
Türk dünyasının ortak kültürünü gelecek nesillere aktarmak için faaliyet yürüten Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Türk dünyasının ortak kültürünü gelecek nesillere aktarmak için faaliyet yürüten Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Türk dünyası genelinde gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve bu zengin kültürü dünyaya tanıtmak amacıyla çalışan TÜRKSOY'un genel sekreterini Kırşehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Düsen Kaseinov da TÜRKSOY teşkilatının çalışmaları hakkında Vali Akın'a bilgi verdi. Kaseinov, "Sayın valimize bilgiler verdiğimiz bu görüşmede iş birliği imkanlarımızı da değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada