TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov'dan Kırşehir Valisi Akın'a ziyaret - Son Dakika

Türk dünyasının ortak kültürünü gelecek nesillere aktarmak için faaliyet yürüten Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Türk dünyası genelinde gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve bu zengin kültürü dünyaya tanıtmak amacıyla çalışan TÜRKSOY'un genel sekreterini Kırşehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Düsen Kaseinov da TÜRKSOY teşkilatının çalışmaları hakkında Vali Akın'a bilgi verdi. Kaseinov, "Sayın valimize bilgiler verdiğimiz bu görüşmede iş birliği imkanlarımızı da değerlendirdik." ifadelerini kullandı.