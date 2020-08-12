TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, Hatay'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov beraberindeki heyetle Hatay'da ziyaretlerde bulundu.

Kaseinov ve beraberindekiler ilk olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan, heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret eden Düsen, burada tarihi Antakya Belediye binasında incelemelerde bulundu.

Bir süre heyetle görüşen Savaş, ziyaretlerinden ötürü Kaseinov'a teşekkür etti.