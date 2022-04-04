TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, KTÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile bir araya geldi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti.

Rektör yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, Türk dünyasının uluslararası alana entegresi noktasında önemli rol üstlenen TÜRKSOY'un yürüttüğü çalışmalar ve Türk coğrafyasından KTÜ'ye gelen öğrenciler ile ilgili halihazırda bulunan ve geliştirilebilecek işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Yükseköğrenim sürecinde, Türk Cumhuriyetleri ile yapılabilecek ortaklıkların ve yürütülecek projelerin önemine vurgu yapılan buluşmada, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov hatıra defterini imzaladı.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.