TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, KTÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika
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TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, KTÜ'yü ziyaret etti

04.04.2022 16:31
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, KTÜ'yü ziyaret etti

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile bir araya geldi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile bir araya geldi.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti.

Rektör yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, Türk dünyasının uluslararası alana entegresi noktasında önemli rol üstlenen TÜRKSOY'un yürüttüğü çalışmalar ve Türk coğrafyasından KTÜ'ye gelen öğrenciler ile ilgili halihazırda bulunan ve geliştirilebilecek işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Yükseköğrenim sürecinde, Türk Cumhuriyetleri ile yapılabilecek ortaklıkların ve yürütülecek projelerin önemine vurgu yapılan buluşmada, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov hatıra defterini imzaladı.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hamdullah Çuvalcı, Rektör, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, KTÜ'yü ziyaret etti - Son Dakika


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