TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Sırbistan'da ödül aldı - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Sırbistan'ın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Karic Kardeşler Ödülü'ne layık görüldü.

Uluslararası barış, iş birliği ve dostluğun pekiştirilmesi amacıyla KaricVakfınca 23 yıldır kültür, sanat, bilim, iletişim, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve insani yardım alanlarında verilen ödül, bu yıl Kaseinov'a takdim edildi.

Kazakistan'ın Belgrad Büyükelçiliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı bir katılımla gerçekleştirilen ödül törenine, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Azerbaycan'ın Belgrad Büyükelçisi Elnur Guliyev de katıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Kaseinov, ödülü Türk dünyasının yazar, sanatçı ve kültür insanları adına aldığını belirterek, "Gururluyum. Bu duygumu, Ankara'daki tüm arkadaşlarımla paylaşıyorum. Belgrad'da bir Türk dünyası insanı böyle bir ödüle layık görüldü." diye konuştu.

Dünya genelinde dayanışma, farklı kültür ve milletlerin birlikte yaşaması gibi olguların desteklenmesi amacıyla 1979'da ülkenin köklü ailelerinden Karic ailesi tarafından kurulan Karic Vakfı, 1998'den beri "KaricKardeşler Ödülü" adıyla başarılı isimleri ödüllendiriyor.