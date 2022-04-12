TÜRKSOY Genel Sekreterlik görevini Sultan Raev devraldı - Son Dakika

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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterliğine seçilen Sultan Raev, Ankara'da düzenlenen törenle Düsen Kaseinov'dan görevi devraldı.

TÜRKSOY Genel Sekreterliği Konferans Salonu'nda düzenlenen genel sekreterlik devir teslim törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çok sayıda büyükelçi ve davetli katıldı.

Törende TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini devreden Düsen Kaseinov, 31 Mart'ta düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi Toplantısı'nda alınan kararla bundan 14 yıl önce büyük bir gururla aldığı görevi Raev'e bırakacağını söyledi.

TÜRKSOY'da çalıştığı her gün kendini evinde hissettiğini belirten Kaseinov, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının dört bir yanından gelerek benimle mesai yapan tüm arkadaşlarımın aynı duyguları paylaştığını düşünüyorum. Bizler, geçen yıllarda harika insanlarla tanıştık, dostluklar kurduk, eşsiz kültür köprüleri inşa ettik, ortak kültürümüzü dünyanın dört bir yanına taşıyarak başarılarımızı taçlandırdık, acılarımızı, mutluluklarımızı paylaştık. Ben bugün büyük bir gurur ve umut ile görevimi devredeceğim."

TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini devralan Sultan Raev, bugünün TÜRKSOY tarihinde önemli bir gün olduğunu, bir geleneği layıkıyla yerine getirerek Türk dünyasının kültürel iş birliği için yeni bir sayfa açtıklarını söyledi.

"Birlikteliğimiz dünya medeniyetinin gelişmesine de önemli katkılar sağladı. Geçen sürede TÜRKSOY, kültür alanındaki birlikteliğimizin marka ismi haline gelerek tüm dünyada saygınlık kazandı." ifadelerini kullanan Raev, teşkilatlarının gelecek yıl 30. yıl dönümünü kutlayacağını belirtti.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Kaseinov, TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini Sultan Raev'e devretti.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Raev'in biyografisi

Kırgızistan hükümeti, TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Sultan Raev'in biyografisini paylaştı.

Kırgızistan Bakanlar Kurulundan paylaşılan biyografiye göre, Bursa'da, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda oy birliğiyle TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilen Raev, Kırgızistan'ın Oş Bölgesi Kara-Suu ilçesinin Jooş köyünde 13 Temmuz 1958'de dünyaya geldi.

Kırgızistan Devlet Üniversitesi (KDÜ) Gazetecilik Bölümünden 1984'te mezun olan Raev, 1977-1979 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdi.

"Kırgızistan Kültürü" adlı gazetede 1979'da iş hayatına atılan Raev, 2002'ye kadar çeşitli devlet gazetelerinde muhabirlik ve genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Raev, 2002-2020 yılları arasında dönemin hükümetlerinde, eğitimin yanı sıra kültür bakanlıklarında çalışmalarda bulunarak çeşitli komisyonların başkanı, bakan yardımcısı ve bakan oldu.

TÜRKSOY Genel Sekreterliğine seçilmeden önce Raev, 2020'den bu yana Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Raev, ülkesinde kültür ve devlet adamı olarak tanınıyor

Kırgızistan'da çok sayıda hikaye, roman, drama ve şiir yazarlığıyla tanınan, 14 devlet, vakıf ve uluslararası ödülün sahibi olan Raev, 2011'de "halk yazarı" unvanına layık görüldü.

Raev, Toz Yolu (1988), Güneşte Bir Çocuk (1991), Kraliçe'nin Gözyaşları (2008), Haftanın Beşinci Günü (2011), Taç (2012), Pusu (2019) adlı hikayeleri, Cenaze (2013), Kara (2015), Haftanın Beşinci Günü (2017), Sel (2018), Tımarhane (2018) romanlarını yazdı; Ah, kızlar (1990), Güneşte Bir Çocuk (1990), Bir Duvar (1992), Kadın (1993), Kaşar (1998), Ben Hazırım (1999), İshak Razzakov (2000), Kraliçelerin ağlaması (2001), Mekke'ye giden uzun bir yol (2011), Suflör (2015), Yırtıcı kuş (2016) adlı tiyatro eserlerini kaleme aldı.

Kurmancan-Datka, Son gün, Ağabey ve Kadın adlı sinema filmlerinin senaryolarını yazan Raev, 2016'da Antistandart adlı bir şiir kitabı çıkardı.

Raev, Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından 2021'de Birlik Madalyası ile ödüllendirildi.

TÜRKSOY, Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor

Türk dünyasının UNESCO'su olan TÜRKSOY, 1993'te, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kuruldu.

TÜRKSOY, kurulduğu günden bu yana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışıyor.