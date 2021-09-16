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TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika

TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

16.09.2021 16:02
TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı Özbekistan'da yapıldı, System.String[]

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı Özbekistan'ın Hive şehrinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı Özbekistan'ın Hive şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, TÜRPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abdukhakimov, Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Kayrat İmanaliyev, Kazakistan Kültür, Enformasyon ve Spor Bakan Yardımcısı Nurkisi Daueşev ve gözlemci üye Macaristan'dan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto yer alırken, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise çevrimiçi olarak katıldı.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hive'nin geçen yıl Türk dünyası kültür başkenti olarak açılış törenlerine ve TÜRKSOY Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'na ev sahipliği yapmasının planlandığını, ancak Kovid-19 salgını nedeniyle öngörülen faaliyetler ve toplantıların bu yıla ertelendiğini kaydederek, bir yıl gecikme ile de olsa Özbekistan topraklarında yüzyıllar boyunca Türk-İslam medeniyetine beşiklik etmiş Hive gibi kadim bir şehirde buluşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ersoy, "1990 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren İçan Kalesi ile tarihi ve kültürel dokusu ile insanları büyüleyen bu kadim şehir çölün içerisinde adeta bir kültür ovası olarak hizmet etmekte, bizleri karşılamaktadır. Büyük İpek Yolu'ndaki önemli kentlerden olan ve sahip olduğu tarihi dokuyu günümüze kadar taşıyabilmiş, gökyüzü altındaki açık müze – Hive, kültürel değerlerin nasıl korunması gerektiğini ortaya koyan örnek bir başkent olmuştur." dedi.

2021 yılının, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri arasına alındığını, aynı zamanda 2021 yılının Cumhurbaşkanı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edildiğini aktaran Ersoy, "Tüm insanlığın ortak değerlerini eşsiz dizelerle dile getiren Yunus Emre'nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet birikimiyle bilinçli ve doğru kullanımını sağlanması hedefleriyle 'Dünya Dili Türkçe' adıyla yurt içi ve yurt dışında bakanlığımızın koordinasyonunda farklı kurum ve kuruluşlarımızca etkinlikler düzenlemeye devam etmekteyiz". ifadesini kullandı.

Özbekistan'ın TÜRKSOY'a tam üyeliği

Toplantıda konuşan Abduhakimov da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Hive'de düzenlenen bu toplantının en üst düzeyde yapılmasına çok önem verdiğini ve bu doğrultuda kendisini görevlendirdiğini kaydederek, TÜRKSOY üyesi ülkeler kültür bakanlarını tarihi Hive şehrinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Abduhakimov, TÜRKSOY'un Türk devletleri arasındaki kardeşlik ilişkilerini pekiştirme ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmaya yönelik çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, TÜRKSOY'un çeşitli etkinliklerinin üye ülkelerin, sanatçı ve bilim insanları arasında iş birliğinin geliştirilmesi için büyük imkan sunduğunu vurguladı.

Ülkesinin TÜRKSOY ile ilişkilerine önem verdiğini dile getiren Abduhakimov, "Yakın günlerde Özbekistan'ın TÜRKSOY'a tam üyeliğine ilişkin mevzuatın tamamlanması konusunda olumlu kararın kabul edilmesi bekleniyor." dedi.

Toplantıda konuşan Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov da Azerbaycan'ın Şuşa şehrinin 2023 yılı "Türk Dünyası Kültür Başkenti" için aday olacağını açıkladı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa tanıtıldı

Toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'yı tanıtan bir sunum yaptı.

Aktaş, Osmanlı devletine ev sahipliği yapmış, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'nın, günümüzde Türkiye'nin nüfus olarak dördüncü ve ihracat açısından da üçüncü büyük şehri olduğunu belirtti. Aktaş, sultanların şehri olan Bursa'da birçok Osmanlı sultanının türbesinin bulunduğunu, şehrin Osmanlı sultanlarının yaptırdığı eserlerle bezeli olduğunu vurguladı.

Bursa'nın 23 müzesi ile kadim Türk kültürünün gözle görüldüğü, zevkle temaşa edildiği nadide yerlerden olduğunu kaydeden Aktaş, Bursa'nın Uludağ ve Mudanya, Gözyazı ve Cumalıkızık, longoz ormanları ve Suuçtu Şelalesi, İznik surları ve Muradiye, Ulu Cami ve Tirilye ile her insanı büyülediğini ve 4 mevsim turizmin doya doya yaşandığı bir şehir olduğunu anlattı.

Aktaş, 33 tarihi han ve çarşısı ile zaman tünelinde yürür gibi Türk mimarisi ve tarihinin adım adım hissedildiği ender şehirlerden biri olan Bursa'nın tarihi ile tabiatın, yeşil ile mavinin uyum içerisinde birleştiği, Sultan külliyeleri, Cumalıkızık'ı ve Hanlar bölgesi ile UNESCO'nun gözde şehri olduğunu vurgulayarak, "Yeşil Bursa" nitelemesini hakkı ile taşıyan şehrin yeşilin her tonunun görülebildiği, 4 mevsim renk cümbüşünün yaşandığı, tabiatın ruha huzur verdiği rengarenk bir şehir olduğunu aktardı.

Aktaş, şöyle devam etti:

"Bursa tarihi baharat yolu ile tarihi İpek Yolu'nun kesiştiği, ticaretin kalbinin attığı, kültürlerin buluştuğu, dünyanın dört bir yanına ürün çeşidi sunan önemli bir ticaret ve ihracat şehridir. Tarihi İpek Yolu'nun son durağı olan Bursa'mız, dut yaprağından kaftana, kozadan kumaşa giden yolda ipek ve ipek böcekçiliğinde asırlardır öncü şehir olmuştur. 2022 yılı Türk dünyası ve şehrimiz için önem arz eden yıl dönümleri ve etkinliklerin Bursa'da bir araya geldiği bir yıl olacaktır. Bursa'da bir Türk mutasavvıfı olan, ziyaretgahı şehrimizde bulunan, tarihi Ulu Cami'nin ilk imamı ve birçok dile tercüme edilen ilk Türkçe mevlidi şerifin yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600. yılı, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılıdır. Ayrıca, şehrimiz, bu yıl zanaat ve halk sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirleri arasına seçildi."

Toplantının ardından TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanları toplantıda alınan kararları imzaladı.

TÜRKSOY dönem başkanlığı Özbekistan'dan Türkiye'ye geçerken, bununla ilgili olarak Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov, Ersoy'a TÜRKSOY'un sembolünü takdim etti.

Hive Belediye Başkanı Timur Davletov ise "Türk Dünyası Kültür Başkenti" sembolünü Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teslim etti.

Toplantı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abdukhakimov ile de görüştü.

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Yevgeniy Ziniçev, Özbekistan, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı Özbekistan'da yapıldı - Son Dakika


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